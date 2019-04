Le camicie di Tinsil"One" protagoniste delle grandi fiere internazionali

Le camicie GCP (abbreviazione di Giancarlos & Pascal), marchio di alta moda nato ad Albenga dalla volontà degli imprenditori Giancarlo e Pasquale Omento di Tinsil“One” sta conquistando il mondo.

Ci racconta Pasquale Omento: “Nel corso del 2019 saremo presenti a fiere della moda e dell’abbigliamento in Germania, Austria e Francia con il nostro marchio GCP. I nostri prodotti sono realizzati interamente in puro cotone made in Italy, tutte le camicie hanno il doppio collo e sono offerte con la pochette in tinta con gli interni che si può abbinare alla giacca. E il nostro marchio di fabbrica è il tessuto antimacchia, non si sporca con niente, dal caffè alla maionese.”.

Ma non è tutto: in occasione di questi eventi fieristici internazionali, le camicie GCP saranno presentate al prezzo lancio di 49 euro. Per questo motivo Tinsil “One” vuole dedicare una straordinaria offerta anche a tutta la clientela che con passione e fedeltà segue il negozio da sempre: infatti, entro il 30 aprile chi vorrà una camicia anche nel punto vendita di via dei Mille, 165 ad Albenga potrà acquistarla al prezzo fiera di 49 euro.

“Venite a trovarci: vi mostreremo un assortimento di più di 5000 camicie disponibili in negozio”, annuncia Pasquale Omento.

La storia di Tinsil “One” rappresenta un nobile esempio di serietà, passione e lungimiranza tutte italiane, ed ha inizio nel 1979 grazie alla volontà dell’imprenditore Silvestro Omento. I figli Pasquale, Gianni e Stella hanno proseguito il percorso paterno rendendo il marchio famoso in Italia e in Europa, dimostrando capacità imprenditoriale e costante impegno supportato da studi e aggiornamenti nel tessile e nella moda. L’idea alla base del progetto era quella di vestire tutte le persone in sovrappeso con abbigliamento giovane e alla moda, classico e lussuoso, con prodotti esclusivamente di qualità Italiana e potendo contare sulla collaborazione di Marchi noti e storici.

Oggi le collezioni Giancarlos & Pascal, marchio fondato nel 2005 e diventato simbolo dell’impegno di Tinsil“One” in questo campo, spaziano dal classico allo sportivo per le donne, fino al fashion moda e lusso per gli uomini più esigenti e amanti dell’originale made in Italy. Ma il grande percorso di crescita marchiato Tinsil“One” non finisce qui: più di 6.000 clienti presso il punto vendita di Albenga fino a 100 rivenditori in Italia e 50 in Europa.

Chi volesse ulteriori informazioni le può trovare nel sito www.tinsilone.it, curato in ogni dettaglio e disponibile in tre lingue (italiano, inglese e francese), oltre alla nuova pagina Facebook, che sarà costantemente aggiornata con tutte le novità.

Tinsil"One": via dei Mille, 165 - Albenga (SV) - Telefono 0182/556084 - Sito internet: www.tinsilone.it