Calcio, Seconda Categoria A: i provvedimenti settimanali del Giudice Sportivo

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 16/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

NDOJA FLAVIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALVINI FABRIZIO (CARLIN S BOYS)

MARINI SIMONE (CARLIN S BOYS)

GARE DEL 17/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MALOUKI HAMZA (ATLETICO ARGENTINA)

GODFAVOR FRANKLIN (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)

BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARIELLO ALFREDO (ATLETICO ARGENTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

EULOGIO FERDINANDO (ATLETICO ARGENTINA)

MONTEPIETRA NICOLA (RIVA LIGURE)

GAROFALO MATTIA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

DAUDA MARONE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

RUGGIERO LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

DE MARE LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

DURANTE FABRIZIO (VILLANOVESE A.S.D.)

LECINI ANDIST (VILLANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARZANO DAVIDE (RIVA LIGURE)

MUNI ALESSANDRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

CHIAPELLO ANDREA (VILLANOVESE A.S.D.)

DELFINO DARIO (VILLANOVESE A.S.D.)