Calcio, Seconda Categoria B: tre giornate di stop per Canu e Velez

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 17/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2019
PERCUDANI ALEX (OLIMPIA CARCARESE)
Allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
Colpiva con una testata in faccia un giocatore avversario.
CANU MIRCO (SANTA CECILIA)
Colpiva con un pugno in faccia un giocatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LEKA LEONARD (DEGO CALCIO)
DEFELICE ELIA (SASSELLO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
SATURNI ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)
SAVIOZZI ENRICO (ROCCHETTESE)
GIACCHINO CARLO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)
SIRI MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)
BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)
PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
HUBLINA ANDREJA (OLIMPIA CARCARESE)
ARRAIS MICHAEL (SASSELLO)
FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SHQAU OLSI (MALLARE)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)
MONNI GIUSEPPE (ROCCHETTESE)
GIANGRASSO FRANCESCO (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ABATE ANDREA (CENGIO)
MONTICELLI MATTIA (DEGO CALCIO)
PARRAGA CARRILLO ANGEL RODOLFO (MALLARE)
NEGRO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
FERRARO DIEGO (ROCCHETTESE)
DEBENEDETTI DAVIDE (SANTA CECILIA)
MAROTTA ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUSTAVINO SIMONE (SASSELLO)
CAVALLERI FABIO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARENCO ALESSIO (OLIMPIA CARCARESE)
CANU MIRCO (SANTA CECILIA)
LASIO LUCA (SANTA CECILIA)
CIRIO FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)