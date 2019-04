Rugby Ligure: ecco gli appuntamenti del week end, tornano le Prime Squadre

La Primavera del rugby ligure inizia con alcuni appuntamenti di un certo interesse, che coinvolgono quasi tutte le categorie. Il primo appuntamento, patrocinato dalla Federazione Italiana Rugby, si svilupperà domani mattina dalle ore 10,00 al campo Carlo Androne di Recco con lo svolgimento della festa finale di “La Scuola di Rugby”, progetto proposto da Pro Recco e dalla Basko che mira a indirizzare i giovani allo sport tramite attività propedeutiche legate al rugby. Il giorno successivo, sullo stesso terreno di gioco, dopo piu’ di un mese, ritorna in campo la prima squadra rivierasca la quale affronterà l’imbattuta capolista del girone 1 della Serie A, quei Lyons Piacenza che ormai hanno l’accesso ai play off assicurato. Intanto il CUS Genova cercherà di tenere il passo per tentare di acciuffare in extremis il passaggio alle fasi finali dello stesso campionato, sfidando i l Biella sul loro campo casalingo. Per l’Amatori Genova, impegnato in una ardua lotta per non retrocedere in C/1, c’è in programma un’altra sfida, come quella del Recco, con una squadra prima in classifica ed ancora imbattuta, il team dei Centurioni che viaggiano a mille verso una possibile promozione in Serie A. Teorico vantaggio per il club genovese il Comunale di Sant’Olcese, dove si svolgerà la partita, senza dubbio favorevole ai padroni di casa. Ricominciano anche i vari campionati di Serie C/1 e di C/2 con test per tutti i gusti, con in evidenza il confronto di Savona legato alla lotta per la promozione, e l’altro d’Imperia per la salvezza. In pausa i tornei dedicati agli Under 16.





SERIE A GIRONE 1 (V GIORNATA RITORNO) ore 14,30

Tossini Recco – Sitav Lyons Piacenza (Carlo Androne arb. Andrea Palladino di Torino)

Edilnol Biella – CUS Genova (Stadio del Rugby arb. Leonardo Faggionato di Vicenza)

CUS Milano – Accademia Ivan Francescato

TK Group VII Torino – Itinera CUS Torino

Parabiago – A.S.R. Milano

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 59, CUS Torino 42, A.S.R. Milano 40, Accademia 39, CUS Genova 38, Parabiago 34, Pro Recco 33, Biella 24, CUS Milano 16, VII Torino 15.





SERIE B GIRONE 1 (V GIORNATA/RITORNO) domenica 14,30

Amatori Genova – I Centurioni Lumezzane (Comunale di Sant’Olcese arb. Simone Boaretto di Rovigo)

Probiotical Amatori Novara – Amatori Capoterra (sabato 14,30)

Everest Piacenza – Tutto Cialde Lecco

Varese – Monferrato

Nordival Rovato – Bergamo

Sertori Sondrio – Amatori&Union Milanoi

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 71, Monferrato 62, Rovato 61 Piacenza 53, Bergamo 46, Capoterra 35, Lecco (*) 32, Varese (*) 31, Sondrio 19, Amatori&Union 17, Amatori Genova 11, Novara 9.

(*) = da recuperare.





SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (V GIORNATA/ANDATA)

Savona – CUS Pavia (15,30 Comunale Fontanassa/SV arb. Idano Alessio Barozzi di Milano)

Ivrea – San Mauro (14,30 campo D. Santi arb. Stefano Zaami di Genova)

CUS Genova/B – Rivoli (14,30 Stadio Carlini/GE arb. Vagnarelli di Milano)

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea punti 18, Savona 11, CUS Genova/B 10, Rivoli 8, San Mauro 7, CUS Pavia 5.





SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (V GIORNATA/ANDATA) 14,30

Union Riviera – CUS Torino/B (Campo Pino Valle/Imperia arb. Emiliano Furnari di Milano)

Amatori Verbania – Moncalieri

Stade Valdotaine – Biella/B

CLASSIFICA: Amatori Verbania punti 15, CUS Torino/B 14, Stade Valdotain 12, Biella/B 11, Union Riviera 9, Moncalieri 3.





SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE II FASE GIRONE A (I GG.ANDATA) 14,30

Cuneo Pedona – ProRecco/B (Comunale/CN arb. F. Orsini)

Golfo dei Poeti – Volvera (Campo Denis Pieroni/La Spezia-Pieve arb.A. Olivieri)





SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (I GG.ANDATA)14,30

Chieri – R.C. Spezia (Comunale di Pessione arb. Bucci)

Lions Tortona – Collegno (Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. F. Barrafranca )





UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VIII GG. RITORNO) 12,30

Monferrato – FTGI Embriaci Lungotanaro/Asti arb. Alaimo)

Kawasaki Robot Calvisano – Tutto Cialde Lecco

A.S.R. Milano – Nordival Rovato

CUS Torino – TH Group VII Torino

Viadana – CUS Milano

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 69, Calvisano 63, Rovato 54, Viadana 50, Embriaci 43, Lecco 38, Monferrato 34, CUS Torino 29, CUS Milano 17, VII Torino 2.





UNDER 18 TERRITORIALE II FASE (recupero I GG.RITORNO) 12,30

Union Riviera – Ivrea (campo Pino Valle/Imperia arb. Roggero)

CLASSIFICA: Biella punti 31, FTGI Rugby Ligues1 29, Ivrea 25, Union Riviera 10, FTGI Embriaci 6, Cuneo Pedona 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (III GIORNATA RITORNO)

San Mauro – Amatori Genova (Campo D’Altorio/S.M. arb. Fasano)

Rivoli – FTGI RugbyLigues2 (Natta arb. Massa)

Amatori Novara – Collegno

Moncalieri in sosta.

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues2 punti 30, Amatori Genova 24, Novara e San Mauro 19, Moncalieri 18, Rivoli 12, Collegno 7.





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

UNDER 10-8-6. SABATO ORE 14,30

Stadio Comunale Fontanassa/Savona





UNDER 14 TRIANGOLARE

Con Liguria, Piemonte, Ligue Auvergne/Rhone/Alpes (Francia)

Domenica ore 10,30 Comunale di Volpiano (TO)

CONVOCATI UNDER 14 LIGURIA/MASCHILE: Tiziano Pasini, Nicolo’ Catarsi, Giacomo Camoirano, Mikias Barigione, Norberto Bastianutti, Christian Moretto (CUS Genova), Giuseppe Torre, Alessio Testa, Federico Caponetto, Francesco Sinelli, Valerio Morgante (Amatori Genova), Federico Sberna, GianLuigi Mugnaini, Andrea Solari, Edoardo Benvenuto (ProRecco), Igor Cantatore (Province dell’Ovest), Filippo Rossi (Savona) e Nicola Tripodi (SanRemo).

RAPPRESENTATIVA UNDER 14/FEMMINILE: Gaia Cavina (CFFS Cogoleto & P.O.), Carlotta Sciamanda, Alessandra Crisafulli, Virginia Angela Geloso ed Anna Priarone (Salesiani Vallecrosia), Viola Bernuzzi, Giulia Cesaro, Laura Lina, Foscato, Martina Barabino, Margherita Bolzan, Gaia Parodi, Michela Innocente, Irene Pizzimbone e Aurora Bruno (Amatori Genova)





COPPA ITALIA FEMMINILE

Comunale di Pasturana ore 11,00 (arb. Grondona e Shulgina)