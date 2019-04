Calcio, Serie C: tre punti a tavolino e riposo per l'Albissola. Ancora silenzio dalla Lega Pro sui casi Cuneo e Lucchese

Sette giornate alla fine del torneo e, volenti o nolenti, un occhio alla classifica e all'esito delle partite delle squadre in lotta per la zona salvezza, oltre l' Albissola , bisogna iniziare a darla per i sostenitori ceramisti.

Oggi la squadra di Rino Lavezzini sarà a riposo, per i tre punti incamerati a tavolino contro il Pro Piacenza: già da stamane Martignago e compagni hanno raggiunto i 23 punti in classifica, in attesa di conoscere l'esito delle sfide in programma oggi pomeriggio del Cuneo, pronto a ricevere al "Paschiero" l'Alessandria, e della Lucchese, con la Pro Patria in arrivo al Porta Elisa.