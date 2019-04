Calcio, Celle Ligure. La tripletta di Suetta e il gol di Fiorito, i giallorossi escono dalla zona playout. Mister Palermo: "Vinta una gara delicatissima"

Le Civette battono all 'Olmo Ferr o una Sanstevese mai domo e al novantesimo possono gioire per i tre punti di vitale importanza per la salvezza. Mister Palermo si può ritenere soddisfatto per l'approccio alla partita dei suoi, ma nel frattempo non abbassa la guardia in vista della trsaferta di Bragno in programma tra sette giorni.

"Oggi sia noi che la Sanstevese giocavamo una partita delicatissima per la rincorsa alla salvezza diretta, dunque la posta in palio era altissima. Siamo stati bravi a non perdere la calma e a domare un avversario ostico, anche se a mio avviso non è stata la nostra miglior partita stagionale. Ad oggi la classifica dice che il Celle è salvo ed è giusto gioire per questa rimonta, ma come ho detto ai ragazzi nulla è ancora scritto e deciso quindi da martedì testa alla trasferta di Bragno. Io ex di turno? Sono felice di ritornare in Valbormida perchè ho lasciato molti amici e credo che entrambe le formazioni possano dare vita ad una bella partita, sebbene si giocherà con obiettivi opposti. Colgo l'occasione per ribadire la forza del gruppo, il quale si rivelerà decisiva".