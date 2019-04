Calcio, Prima Categoria: i ringraziamenti del Soccer Borghetto al Camporosso

La lotta per il vertice al campionato di Prima Categoria ha rappresentato uno dei motivi di maggior interesse all'interno di tutti i campionati dilettantistici.

La sconfitta del Soccer Borghetto in casa del Camporosso disputata sette giorni fa è valsa probabilmente l'estromissione dei biancorossi dal rush finale per conquistare la promozione diretta, ma la società borghettina non ha voluto far mancare i propri ringraziamenti al sodalizio ponentino:

"E' stata una bella giornata di sport, indipendentemente dal risultato sportivo. Ci tenevamo a ringraziare il Camporosso - sottolinea la dirigenza del Soccer - per la splendida accoglienza che ci hanno riservato. La partita era importantissima per la lotta promozione, ma ciò non ha impedito ai due club di consolidare il proprio rapporto di stima ed amicizia".