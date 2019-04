Calcio, Savona. Il presidente Cavaliere è una furia: "Questo club non ha pendenze economiche!"

Raramente si è visto Cristiano Cavaliere così arrabbiato in conferenza stampa. Di calcio si è infatti parlato poco nel post partita di Casale - Savona.

"In questi tre anni di presidenza non ho mai mancato di rispetto a nessuno, sono rammaricato nell'aver visto determinati articoli sulla stampa cartacea dove venivano sottolineate delle pendenze da parte del club.

Mi chiedo per quale motivo debbano essere pubblicate delle simili notizie, non veritiere, quando vi sfido a parlare con i giocatori per capire effettivamente come sia la situazione.

Io sono un imprenditore, ho ricevuto telefonate dai miei fornitori e dai miei per capire come stessero effettivamente le cose; la gente mi ha guardato per strada per capire se avessi qualche problema.

Articoli di questo tenore possono crearmi non poche difficoltà sul lavoro. Il Savona non è indietro di mezzo stipendio e nel panorama dilettantistico attuale è una rarità!".