Basket, Serie C: sabato via ai Playoff, Vado vuole ribaltare il risultato con Tigullio!

Ultima giornata della serie C Silver nell’ultimo weekend con Pallacanestro Vado che riposava in attesa di conoscere la sua avversaria nei play-off. Consolidato da tempo il quinto posto, la squadra di Imarisio affronterà come da pronostico il Tigullio Santa Margherita che ha saputo conquistarsi durante la stagione regolare i favori degli addetti ai lavori con vittorie inaspettate e prestazioni di livello.

Per questo motivo e per il 2-0 ottenuto contro Vado in campionato , la squadra rivierasca ,finita al quarto posto, avrà i favori del pronostico dalla sua potendo disporre anche del vantaggio campo nell’eventuale bella. Si inizierà sabato prossimo alle 18,15 a Santa Margherita mentre il ritorno è fissato per sabato 6 aprile alle 20,15 al Pallone Geodetico di Vado. I biancorossi sfrutteranno per il primo incontro il turno di riposo del campionato Under 18 Eccellenza potendo così concentrarsi sul fronte Serie C senza dover gestire la fatica e gli acciacchi del roster.

Chi passerà il turno affronterà la vincente del quarto tra la capolista Spezia e l’Ardita mentre l’altro lato del tabellone prevede Sarzana-Recco e Cus Genova-Pegli. Le semifinali saranno al meglio delle cinque partite.