Calcio, Cairese. "Noi parte lesa, non siamo un club razzista. Grazie ai club che ci hanno manifestato la loro vicinanza"

Il comunicato emesso dalla Cairese:

Non intendiamo aggiungere parole, lasciamo parlare i sorrisi dei tantissimi ragazzi stranieri e non che da sempre indossano la maglia gialloblù con orgoglio e passione. Ci riteniamo una grande famiglia e quando si parla di Cairese, si parla di ognuno di noi…dal piccolissimo bimbo di sei anni che inizia a tirare i suoi primi calci ad un pallone, all’esperto e maturo giocatore della prima squadra.

Noi ci mettiamo la faccia, noi ogni giorno lavoriamo serietà per insegnare e condividere i veri e sani valori dello sport e della vita. Da 100 anni siamo uno dei punti di riferimento della città di Cairo Montenotte, che con estrema dignità e passione ci sostiene e ne siamo veramente orgogliosi.

Ci rammarichiamo del mancato appoggio degli organi federali che attraverso le loro decisioni ci hanno reso parte lesa di un episodio che noi per primi abbiamo condannato, ma che risulta estraneo alla Cairese per filosofia e colpevolezza, creando un gravissimo precedente. Ringraziamo, invece, le numerose società che ci hanno espresso la loro vicinanza e il loro supporto, perché chi ci conosce e chi sa come lavoriamo, non ha bisogno di conferme. LA CAIRESE NON È RAZZISTA! LA CAIRESE SIAMO NOI! Un messaggio che questo weekend ogni ragazzo gialloblù ha voluto portare sul campo in sua difesa personale e della società.