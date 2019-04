Calcio, Ceriale: gli Allievi cedono al Savona ma si è respirata uno splendido clima di sport al "Merlo"

Il racconto del club in merito alla bella giornata di sport vissuta al Merlo:

Una cornice unica quella che domenica mattina ha fatto da sfondo alla partita degli Allievi Regionali 2003 tra Ceriale Progetto Calcio e il Savona. Non si vede molto spesso agli incontri del Settore Giovanile una tale affluenza di pubblico e così tanto calore: uno striscione di 30 metri, bandiere, tamburi, fumogeni, mamme e nonne con indosso la maglia biancoblù, tesserati e tifosi uniti a sostenere la leva 2003. Per il Ceriale Progetto Calcio si trattava quasi di una “mission impossible”, ma considerata l’annata straordinaria dei ragazzi di Mister Andrea Savona , provare a realizzare un sogno era l’imperativo.

Il Savona è tornato a casa con in tre punti in palio grazie alla rete realizzata da Mehmetaj e viaggia a vele spiegate in testa alla classifica regionale. L’incontro è stato comunque equilibrato nonostante l’avversario blasonato fosse il favorito sulla carta.

Più volte il Ceriale non è riuscito a concretizzare le occasioni createsi e altrettante volte il nostro portiere Alessandro Vinci ha neutralizzato i tiri degli attaccanti savonesi. Probabilmente un pareggio sarebbe stato un risultato più corretto, ma la festa per la squadra è stata grande lo stesso. Gli allievi 2003 ci tengono a ringraziare tutto il pubblico per la presenza e chi si è adoperato giorni interi per realizzare coreografie e striscioni.

Come società ci complimentiamo con il Savona per il successo ottenuto e ci scusiamo con gli avversari ed i presenti tutti per alcuni episodi fuori dalle righe e di ineducazione che mal si sposano con la nostra filosofia societaria. Speriamo che il nostro stadio continui a funzionare da collante per le famiglie, che dia la possibilità ad adulti e bambini di condividere momenti piacevoli, divertenti e sani. Noi continueremo a migliorarci e a lavorare sodo affinché voi possiate assistere a partite belle e combattute in un ambiente piacevole per tutti.