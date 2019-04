Calcio. Casale, mister Buglio promuove la squadra dopo il pareggio col Savona: "Prestazione ottima, meritavamo i tre punti per le occasioni create" (VIDEO)

E' soddisfatto mister Francesco Buglio al termine del match pareggiato 0-0 contro il Savona. Il Casale manca ancora una volta l'appuntamento con i tre punti, ma porta a casa un punto prezioso contro la terza forza del campionato.

"Prestazione ottima - sottolinea il trainer nerostellato nella sala stampa del "Palli" - contro una squadra forte come il Savona. Le occasioni le abbiamo avute, dispiace solo non essere riusciti a trovare la via del gol. La rete annullata nel primo tempo secondo me è regolarissima, ma mi tengo stretta la prova della squadra".