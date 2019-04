Calcio, Prima Categoria. Lo Speranza non molla e affossa il Soccer Borghetto, Gabriele Ferrotti: "Grande prestazione di squadra. Playoff? Noi ci proveremo fino alla fine"

Lo Speranza non sbaglia l’ultima chiamata per i playoff e centra la vittoria contro l’agguerrito Soccer Borghetto. Dopo la rete iniziale dagli undici metri di Carparelli è Gabriele Ferrotti, anch’egli dal dischetto, a realizzare il pari. E’ un goal di Cham ad inizio ripresa a decidere il match e a consegnare i tre punti a mister Bruzzone. Estremamente soddisfatto il bomber rossoverde, al sesto centro stagionale:

“Avevamo un solo risultato possibile e con la giusta caparbietà siamo riusciti a conquistarlo. Siamo entrati in campo con la voglia di vincere e con la grande prestazione da parte di tutti ci siamo riusciti. I nostri avversari ci hanno impensierito e non poco, ma ci siamo difesi molto bene e abbiamo avuto anche diverse occasioni per rendere il vantaggio più ampio. Ci terrei particolarmente a dedicare questa mia rete a mia moglie Jessica e mio figlio Elias.”

La matematica non condanna i savonesi, ma l’impresa di rimontare in ottica playoff non è certamente semplice: “Ce la giocheremo fino alla fine, non regalando punti a nessuno” – prosegue l’attaccante – “Finchè avremo anche la minima possibilità di centrare gli spareggi promozione noi ci proveremo. Dobbiamo assolutamente fare 12 punti in queste ultime quattro giornate, ma molto dipenderà da cosa faranno le squadre che ci precedono, sarà una bella lotta.”