Promozione, Varazze. Michele Tosques predica calma: "Situazione complicata ma non drammatica"

Il Varazze di mister Calcagno esce sconfitto per 1-0 sul campo del Legino grazie ad una rete del giovanissimo Tobia e si vede dunque scavalcato in classifica dai cugini del Celle.

I neroazzurri vengono travolti dalla zona rovente dei Play Out ma il veterano Michele Tosques predica calma, sottolinenado come la squadra abbia le potenzialità per rimettersi in acque sicure e conquistare la salvezza diretta.

"Domenica sapevamo di andare a giocare su un campo ostico e così è stato. Il Legino si è dimostrata ancora una volta una squadra importante e capace di metterci in difficoltà e al novantesimo il risultato gli è stato favorevole. Noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita stagionale, ma forse un punticino potevamo meritarcelo. La classifica ora ci vede risucchiati nel vortice dei Play Out, per merito di un Celle paziente e coraggioso nel guadagnare posizioni e fiducia. Credo che il Varazze debba ora scordarsi di essere una squadra giovane e discontinua e di far vedere una volta per tutte le proprie potenzialità. La situazione è complicata, impossibile negarlo, ma non è assolutamente drammatica perchè mancano ancora diverse partite".