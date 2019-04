Rally del Ciocco, Poggio-Briano si aggiudicano la classifica riservata alla Suzuki Cup: "Vittoria pesante. Vorremmo ripeterci a Sanremo"

Con il Rally Ciocco e Valle del Serchio, evento inuaugurale del campionato italiano 2019, è andata in scena anche la prima uscita della Suzuki Cup.

In terra garfagnina, dopo un weekend tutt'altro che semplice, ad aggiudicarsi la classifica riservata al monomarca giapponese è stato il savonese Fabio Poggio, bravo a regolare in coppia con Valentina Briano alle note una nutrita concorrenza. Per l'equipaggio portacolori della Effemme Autosport si tratta dunque di un risultato pesantissimo, in attesa del Raly di Sanremo che lo stesso Poggio considera come la gara di casa:

"L'obiettivo primario non era certamente vincere in questa gara ma capire in primis le potenzialità della macchina in seguito alle evoluzioni concesse dal regolamento e successivamente poter fare una gara regolare. Il nostro rally è iniziato subito in salita poichè non abbiamo potuto effettuare lo shakedown per via di un guasto e nella prova spettacolo è stato impossibile capire il comportamento della vettura. Il giorno seguente ci siamo messi a testa bassa e abbiamo segnato buoni tempi, ma la rottura del semiasse e il surriscaldamento dei freni ci hanno penalizzato non poco. Per fortuna nostra, il ritiro dell'avversario Martinelli ci ha dato una grossa mano e nelle ultime due prove speciali siamo andati più forti di tutti avendo la meglio di appena mezzo secondo. Una vittoria insomma pesante per il campionato e che ci dà fiducia per il Sanremo, gara praticamente di casa e che si addice maggiormente alla nostra guida".