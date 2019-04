Volley, Serie C maschile. La Spinnaker Savona vola al quarto posto, riscatto Finale

C’era sicuramente voglia di confermarsi in casa Spinnaker Savona alla vigilia della sfida contro il 3Stelle Villaggio Chiavari, partita di quelle in cui la maturità di una squadra viene sempre messa a dura prova. L’avversario era in cerca di punti tranquillità, non li ha sottratti ad una squadra giovane ed affamata, e alla fine il risultato non ha lasciato dubbi: i savonesi infatti si sono imposti 3-1, lasciando agli ospiti il solo secondo set.

Altra sfida probante attendeva il Volley Team Finale, ma per ben altri motivi. Recuperato parzialmente Torello, i gialloblu erano chiamati a muovere la classifica contro il temibile Sant’Antonio Spazio Genova, quinta della classe. I ragazzi di Trotta, con Pievani, Scalia e Carle sugli scudi, sono stati protagonisti di un match sempre in bilico ma alla fine sono riusciti a regalare una vittoria al proprio coach nel giorno del suo compleanno.

Un botta e risposta che ha portato i finalesi ad inseguire fin dal primo set, fino ad un tie-break in cui a passare avanti sono stati gli ospiti fino al momentaneo 11-14, ribaltato poi alla fine con un emozionante 18-16 valevole il 3-2 per i padroni di casa.

RISULTATI – GIORNATA 17

Volley Laghezza - Zephyr Trading Spezia 3-1

Grafiche Amadeo Sanremo - Colombo Volley 3-1

Spinnaker Savona - 3Stelle Villaggio 3-1

Acli Santa Sabina - Colombiera Sarzana 3-0

Avis Volley Finale - S. Antonio Spazio Genova 3-2

ADMO Volley - Futura Avis Bertoni 3-0

CLASSIFICA

1. Volley Laghezza 50

2. ADMO Volley 42

3. Zephyr Trading Spezia 41

4. Spinnaker Savona 32

5. S. Antonio Spazio Genova 28

6. Futura Avis Bertoni 21

7. Acli Santa Sabina 20

8. Avis Volley Finale 19

9. 3Stelle Villaggio 18

10. Colombo Volley 12

11. Grafiche Amadeo 12