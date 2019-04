Calcio, leva 2008: triangolare nel segno dell'amicizia per Savona, Torino e Pro Sesto

Triangolare di alto livello tra le leve 2008 di Torino, Pro Sesto e Savona nella mattinata di domenica sul terreno del "Picasso" di Quiliano. In una giornata di sole le 3 squadre hanno dato vita a partite combattute, divertendo i numerosi spettatori presenti sulle tribune, le partite si sono chiuse con 2 sconfitte per i ragazzi del Savona col punteggio di 2 a 0 per il Toro e 3 a 1 per la Pro Sesto, le 2 squadre si sono scontrate nella partita finale pareggiando 0 a 0.

Terzo tempo di stile rugbistico con atleti, staff e genitori che hanno pranzato tutto insieme chiudendo una giornata di festa e sport.

"Un ringraziamento va al nostro coordinatore Ezio Stavros - ha sottolineato il club biancoblu - per la solita ottima organizzazione, che sicuramente per l'anno prossimo vedrà ancora mettere in atto eventi come questo, riuscendo a portare a Savona squadre di grande blasone grazie alla competitività di tutte le leve".