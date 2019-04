Calcio, Loanesi: il Bragno non passa grazie a "Ciccio" Vernice: "E' il minimo per ripagare la fiducia di tutto il club"

Una grande squadra di fronte e mille difficoltà tra infortuni e defezioni per la Loanesi: a conti fatti il punto ottenuto, guardando anche i cinque punti di margine mantenuti sulle terze in classifica, può definirsi a dir poco utile.

Grande protagonista del match si è rivelato il portiere Francesco Vernice, una delle sorprese più belle dell'intero campionato di promozione.

Francesco, è stata una partita tra due squadre che si rispettavano molto

"Esatto, dando un'occhiata anche alla classifica non poteva essere altrimenti. Siamo stati bravi a tornare a mantenere la porta inviolata, dopo i quattro gol subiti ad Arenzano. Trovare la giusta compattezza difensiva sarà importante negli ultimi appuntamenti stagionale, inoltre, seppur tra mille problematiche di formazione, la squadra ha lottato fino all'ultimo minuto, giocando anche con i tre difensori nel cuore del nostro reparto arretrato".

Ci hai messo del tuo per non permettere al Bragno di segnare.

"Si, nel primo tempo qualche buon intervento sono riuscito a compierlo, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per poter andare in vantaggio. E' stata una partita particolare, serviva un episodio per poterla sbloccare".

Il tuo alto rendimento va di pari passo con la fiducia da parte del club.

"E per questa ringrazio davvero tutti: il presidente, la dirigenza e i compagni. Ho sempre sentito grande affetto e considerazione nei miei confronti da quando indosso la maglia della Loanesi e, ora come ora, non posso che dare il meglio di mè stesso per ripagare tutta questa stima".