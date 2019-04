Calcio. Savona-Bra finisce a reti bianche. Grandoni: "Muoviamo la classifica. Attacco leggero dal primo minuto? Non volevamo dare punti di riferimento" (VIDEO)

Savona più solido in fase difensiva ma meno incisivo sotto porta. E' questa la sintesi del match che ha visto gli striscioni pareggiare 0-0 contro il Bra. La seconda "X" consecutiva a reti bianche permette alla truppa di Grandoni di portarsi a +3 sul Ligorna quarto in classifica, anche se resta un pizzico di amaro in bocca per non aver colto quel successo che avrebbe avvicinato Fiory e compagni alla Sanremese di mister Lupo.

Poche le occasioni da rete nell'arco dei novanta minuti, condizionati dalle pessime condizioni del manto erboso e da una fastidiosa tramontana che soffia su Savona ormai da due giorni.

"Con il tridente Kallon-Tognoni-Lombardi ho cercato di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria - l'analisi di mister Grandoni al termine della gara- ma non siamo riusciti a trovare la via del gol. Squadra sulla difensiva dopo il rosso a Vittiglio? A sfavore di vento abbiamo fatto di necessità virtù, cercando di gestire bene gli ultimi minuti. E' un punto che muove la classifica, da domani testa al Borgosesia".