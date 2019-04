Calcio. Serie D, il Savona non sa più segnare: contro il Bra è solo 0-0

SAVONA - BRA 0-0

FINISCE QUI LA SFIDA: SECONDO 0-0 CONSECUTIVO PER IL SAVONA, CHE PAREGGIA ANCHE CONTRO IL BRA. Striscioni in dieci uomini dal 70' per l'espulsione di Vittiglio.

91' gran botta da fuori area di Giglio, Fiory respinge con i pugni

90' quattro minuti di recupero

87' punizione dal limite a favore del Bra, Gonnella calcia alle stelle

83' striscioni alla ricerca del vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, Grandoni inserisce anche Aretuso e Torelli al posto di Degl'Innocenti e Bacigalupo

76' sugli scudi Fiory, bravo ad anticipare Casolla lanciato a rete. Partita ancora in equilibrio al "Bacigalupo"

75' destro dai venticinque metri di Degl'Innocenti, pallone alto

73' altri due cambi per Grandoni e Daidola: Tettamanti e Grani entrano al posto di Kallon e Dolce

70' SAVONA IN DIECI UOMINI, ROSSO DIRETTO PER VITTIGLIO. Fallo di reazione del numero due biancoblù, striscioni in inferiorità numerica

68' prima sostituzione anche tra le file del Bra, De Santi rileva Tuzza

65' doppio cambio per Grandoni, entrano Piacentini e Virdis al posto di Lombardi e Tognoni

60' stenta a decollare la partita anche in questa ripresa

55' Grandoni inverte Lombardi e Tognoni, con l'ex Massese punta centrale. Si scaldano anche Piacentini e Virdis

50' continua a collezionare corner la squadra di Grandoni, ma le torri biancoblù faticano a rendersi pericolose

49' destro di Bacigalupo dopo un batti e ribatti in area giallorossa, conclusione deviata in angolo da Rossi

46' ricomincia il match, nessun cambio da entrambe le parti

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0. Più propositiva la formazione di casa, che non è riuscita però a sfruttare il vento a favore. A tra poco per il racconto del secondo tempo

45'+1' errore in difesa degli striscioni, non ne approfitta Casolla che calcia addosso a Vittiglio con Fiory fuori dai pali.

43' cartellino giallo per Tognoni, primo giallo del match

41' grande spunto personale di Kallon, conclusione mancina che termina di poco alta dando solo l'illusione del gol

32' ancora il numero dieci biancoblù pericoloso dal vertice dell'area di rigore, Bonofiglio para in due tempi

31' uscita a vuoto del portiere giallorosso, il pallone arriva a Lombardi che non riesce però a segnare da buona posizione

30' Lombardi ci prova direttamente su calcio di punizione, bravo Bonofilglio a distendersi e a deviare in corner

27' gara sempre equilibrata e povera di spunti: il Savona non riesce, almeno fin qui, a sfruttare il vento a favore

21' fermato Tognoni a tu per tu con l'estremo difensore giallorosso, con il numero sette savonese che aveva clamorosamente calciato alle stelle

19' destro insidioso di Casolla, Fiory costretto alla deviazione in corner

18' Degl'Innocenti dai venticinque metri, nessun problema per Bonofiglio. Prende campo la squadra di Grandoni, che cerca di non dare punti di riferimento alla retroguardia piemontese

16' Lombardi converge verso il centro dell'area di rigore, ma il suo mancinoè completamente fuori misura

12' tanta confusione in campo, le squadre faticano a sviluppare un gioco fluido e ordinato

8' primo squillo del Savona, diagonale di Tognoni e pallone sul fondo alla destra della porta di Bonofiglio

5' giallorossi al tiro anche con Gonnella, Fiory di distende e respinge a mani aperte

3' pericoloso il Bra nell'area di rigore savonese, il pallone arriva a Casolla che di sinistro non inquadra lo specchio della porta. Tanto vento qui al "Bacigalupo"

1' inizia la gara! Divise tradizionali per entrambe le squadre, terreno di gioco leggermente migliorato rispetto alle ultime partite

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Valerio Bacigalupo", dove tra pochi minuti scenderanno in campo Savona e Bra, match valevole come recupero della 27^ giornata del girone A di Serie D. Sfida importante per entrambe le squadre, che vogliono consolidare le rispettive posizioni di classifica in vista del rush finale di stagione.

Formazioni: Grandoni si affida al 3-4-3, con Kallon-Tognoni-Lombardi inedito tridente d'attacco. Panchina per Piacentini e Virdis, a riposo anche Grani e Garbini. Schieramento tipo per i giallorossi di Daidola, che si affidano al 4-2-3-1 con Brancato, Casolla e Gonnella alle spalle di Giglio punta centrale

SAVONA (3-4-3): Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco; Bacigalupo, Miele, Degl'Innocenti, Cambiaso; Kallon, Tognoni, Lombardi. A disposizione : Berruti, Garbini, Grani, M. Grandoni, Torelli, Zola, Aretuso, Piacentini, Virdis. Allenatore : A Grandoni.