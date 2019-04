Pallacanestro Alassio tra partite, Join The Game e tornei

E’ stato un fine settimana che ha visto le squadre della Pallacanestro Alassio coinvolte in partite di campionato, tornei e Join The Game.

Venerdì gli Esordienti 2007-08 di Alassio B superano Sea Basket Sanremo 39-32 consolidando il secondo posto in classifica al termine di una partita equilibrata tra due buone squadre. “Sanremo ci ha messo in difficoltà sia per la presenza di due ragazzi molto lunghi sia per intensità ma alla fine siamo riusciti a spuntarla”.

Sabato l’Under 15 Eccellenza termina con un successo il campionato vincendo 67-40 con Sarzana e qualificandosi tra le prime quattro squadre della Regione. Partita sempre condotta dai giovani alassini che hanno avuto solo un passaggio a vuoto a fine secondo quarto. “Non scordiamo che questa squadra è da due anni ai massimi livelli liguri e considerando il nostro piccolissimo bacino di utenza è grandissima cosa. Il primo campionato di Eccellenza organizzato in Liguria ha visto la nostra ottima partecipazione e questo ci rende orgogliosi. Ora sfideremo nelle semifinali per il titolo il Canaletto che sicuramente è favoito ma noi cercheremo di non sfigurare”.

Torna al successo anche l’Under 18 che supera il Varazze 48-35 in un incontro dove le difese hanno la meglio sugli attacchi e che gli alassini hanno meritato cogliendo una vittoria che fa morale. “Abbiamo sempre condotto nel punteggio anche se abbiamo avuto giornate nelle quali abbiamo giocato meglio. Alla fine però il risultato fa morale e ripaga degli sforzi fatti durante l’anno”.

Gli Esordienti 2007-08 hanno partecipato al Memorial Coratella di Cairo sia Sabato che Domenica. Il primo giorno, nelle fasi di qualificazione i gialloblu vincono con Mondovì (23-16) e cedono al My Basket Genova (15-26) conquistando la finale 3°-4° posto nel giorno successivo. Domenica invece i gialloblu cedono al Vado (28-13) e si classificano quarti davanti a Cairo e Mondovì e dietro a Ceva, My Basket e alla compagine vadese. “Premio come miglior realizzatore all’alassini Rocco e bella esperienza per tutti i ragazzi ringraziando il Basket Cairo per il bel fine settimana che ci ha fatto trascorrere”

Join The game, fasi regionali, con le squadre della Pallacanestro Alassio presenti in Under 13 sia maschile che femminile e Under 14 maschile: “la nostra Under 13 femminile, con tutte 2007, non riesce a cogliere successi ma fa un’ottima esperienza per il prossimo anno quando le ragazze saranno in età. L’Under 13 maschile vince tre partite, ne perde due qualificandosi agli ottavi ma cede al Blue Sea facendo comunque un bilancio di tre successi e tre sconfitte. L’Under 14, campione regionale al Join The Game lo scorso anno, disputa un girone eliminatorio tortuoso ma si qualifica agli ottavi dove supera My Basket; nei quarti di finale gioca con Cus Genova e vince approdando alla semifinale con Blue Sea Lavagna: al termine di una gara equilibratissima cediamo di un solo punto alla squadra che poi vince anche la finale e si qualifica alle Finali Nazionali di Jesolo. Peccato ma complimenti ai ragazzi”