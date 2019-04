Calcio, Serie C: la Corte Federale di Appello restituisce sei punti al Cuneo, respinto il ricorso sulla multa relativa alla mancata fideiussione

E' un percorso decisamente tortuoso quello che sta affrontando la Giustizia Sportiva.

Andando però per ordine, oggi sono stati restituiti ben sei punti al Cuneo in merito ai ricorsi presentati dopo la pesante raffica di penalizzazioni a causa delle inadempiente societarie.

Il reclamo presentato invece in merito alla multa per la mancata presentazione della regolare fideiussione al momento dell'iscrizione è stato invece respinto. Una partita ancora del tutto aperta, come ha comunicato il presidente Ghirelli. Il numero uno della Lega Pro ha infatti svelato i motivi dell'attuale silenzio, una volta scaduti i termini per il pagamento della multa da 350.500 euro: le carte sono passate in mano alla Procura Federale, in attesa di un primo pronunciamento.

