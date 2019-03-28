Giudice Sportivo, Eccellenza: multate Rivarolese e Cairese, nove giocatori fermi per almeno un turno

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 24/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 RIVAROLESE 1919
Per il comportamento di un proprio sostenitore che, al termine della gara lanciava sul tdg una bottiglietta d'acqua che cadeva a circa 5 mt. da un AA; per il comportamento di un altro sostenitore che, a fine gara, mentre la terna stava per entrare nel sottopassaggio rivolgeva alla stessa espressioni ingiuriose.
Euro 50,00 CAIRESE
Per aver determinato un ritardo all'inizio della gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2019
BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB) allontanato.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 4/ 4/2019
RAVANO PAOLO (FINALE) allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
GUIDOTTI FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COCURULLO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) allontanato.
MICHI MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)
UNGARO LUCA (RIVAROLESE 1919)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI MARIO FABIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
MARTINO DANIELE (RAPALLO RUENTES 1914)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
LAERA FABIO (IMPERIA)
GARRASI SIMONE (RAPALLO RUENTES 1914)
YMERI ARTURO (RIVAROLESE 1919)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMERA LORENZO (ANGELO BAIARDO)
BOCCARDO NICOLO (BUSALLA CALCIO)
OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)
GALLI DANIELE (FINALE)
VITTORI YOURI (FINALE)
RITTORE LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CARAMELLO MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
COCURULLO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA)
VERRINI ANTONIO (RAPALLO RUENTES 1914)
SAMMARTANO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ODASSO TOMMASO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
GARIBALDI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CILIA STEFANO (SAMMARGHERITESE 1903)
MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)
FRANCESCHINI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)
DADDI PIETRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BASSO THOMAS (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
DONDERO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ROSSI MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)
AMMONIZIONE (II INFR)
VENTURELLI STEFANO (ANGELO BAIARDO)
IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)
NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)
MAIANO LUCA (FINALE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANGIRILLO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)