Giudice Sportivo, Prima Categoria A: otto giocatori stoppati per una giornata

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GIGLIO ANDREA (DONBOSCO V.INTEMELIA)
BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GARIBIZZO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)
GRANDI SIMONE (DONBOSCO V.INTEMELIA)
BRIANO EDOARDO (PLODIO 1997)
GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)
ENRICO FABIO (PONTELUNGO 1949)
BARRANCA FABIO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CONDRO STEFANO (DONBOSCO V.INTEMELIA)
BONZO MATTEO (LETIMBRO 1945)
DELBUONO LORENZO (LETIMBRO 1945)
VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)
TORRENGO ANDREA (PLODIO 1997)
GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)
GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)
TREVISAN IGOR (CAMPOROSSO)
BARONE DANIELE (SOCCER BORGHETTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TESTA LUCA (BORGHETTO 1968)
BIANCO CRISTIAN (DONBOSCO V.INTEMELIA)
CERONE LUCA (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
PESCE LUCA (AURORA CALCIO)
ALBERTI MATTEO (CERVO 2016)
BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
MONTE CLAUDIO (SOCCER BORGHETTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
WELTI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (CERVO 2016)
TAGA AMARILDO (CERVO 2016)
CARVISIGLIA MATTIA (LETIMBRO 1945)