Giudice Sportivo, Promozione: mano pesante sul Mignanego, le conseguenze della mega rissa tra Celle e San Stevese

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 24/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CELLE LIGURE

A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri calciatori, i quali, per la quasi totalità, a fine gara, partecipavano ad una rissa con la quasi totalità dei calciatori avversari (sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai dirigenti nell'occasione).

Euro 50,00 SAN STEVESE A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri calciatori, i quali, per la quasi totalità, a fine gara, partecipavano ad una rissa con la quasi totalità dei calciatori avversari(sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai dirigenti nell'occasione).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2019

CALCAGNO LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO) allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

VENUTI GABRIELE (CASARZA LIGURE) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO





SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

CAFFIERI FILIPPO (MIGNANEGO)

A gioco fermo, tirava pestoni e calci ad un avversario che si trovava a terra, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

CAMBIASO SIMONE (MIGNANEGO)

Rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose, accompagnate da una blasfema.

GARBARINO GABRIELE (REAL FIESCHI)

Reagiva ad un contrasto di gioco, sferrando un calcio alla gamba di un avversario, senza conseguenze lesive.

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

Senza alcuna possibilità di intervenire sulla palla, usando vigoria sproporzionata, tirava un calcio ad un avversario, colpendolo ad una gamba, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

NOCENTINI MATTEO (MIGNANEGO)

D ERCOLE FEDERICO (SAN STEVESE)

COZZI ROBERTO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VICALE LUCA (BORZOLI)

FRECCERO ANDREA (BRAGNO)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

RONCONE MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

DE FLAVIIS ALEX (SAN STEVESE)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

BOGGIANO ANDREA (VOLTRESE VULTUR)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

FIORITO CRISTIAN (CELLE LIGURE)

A fine gara, nell'ambito di una rissa generatasi fra la quasi totalità dei calciatori delle due società, partecipava attivamente ad essa, tentando di lanciare un lettino da massaggi verso i calciatori avversari e non riuscendovi solo per la pesantezza dell'oggetto in questione.

RAGUSEO BRUNO (SAN STEVESE)

A fine gara, nell'ambito di una rissa generatasi fra la quasi totalità dei calciatori delle due società,partecipava attivamente ad essa, tenendo un atteggiamento particolarmente minaccioso e cercando il contatto fisico con gli avversari, non riuscendovi solo per il fatto che veniva tenuto con forza dai propri compagni.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (XV INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (BRAGNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

FILI ANDREA (BORZOLI)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BREMA DANIELE (MIGNANEGO)

CANNELLA SALVATORE (MIGNANEGO)

NOCENTINI MATTEO (MIGNANEGO)

PANE MICHELE (REAL FIESCHI)

BIANCHI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

CAMBIASO SIMONE (MIGNANEGO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARABINO NICOLO (A.C. BURLANDO 1959)

DRAGO SIMONE (A.C. BURLANDO 1959)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CANU LEONARDO (DIANESE E GOLFO 1923)

FEDERICI ALBERTO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

CASTELLO FABRIZIO (LOANESI S.FRANCESCO)

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

DI CARLO SAVERIO (RIVASAMBA H.C.A.)

D ERCOLE FEDERICO (SAN STEVESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ANTONELLI MIRKO (LOANESI S.FRANCESCO)

CONDORELLI NICOLO (LOANESI S.FRANCESCO)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

VALENTINI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

MICELI ARMANDO (OSPEDALETTI CALCIO)

GANDOLFO GIACOMO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

METALLA ELVIS (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

APICELLA NICOLO (CELLE LIGURE)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DI LORENZO MATTEO (LOANESI S.FRANCESCO)

NEGRO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

FAZIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DAMIANI ANDREA (A.C. BURLANDO 1959)

KUCI ERALDO (BRAGNO)

RUSSO LORENZO (CADIMARE CALCIO)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE S. OLCESE)

BRIGNOLI DAVIDE (DIANESE E GOLFO 1923)

ARDINGHI LUIGI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

MARASCO GENNARO (RIVASAMBA H.C.A.)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ANSELMO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CHIOINO MIRKO (CASARZA LIGURE)

POLLERO SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIANNINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

VASSALLO LUDOVICO (DIANESE E GOLFO 1923)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB G.MORA)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

MORAGLIA ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

ELKAMLI ILIASSE (SAN STEVESE)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SAMBOU DEMBO (A.C. BURLANDO 1959)

PEREGO ENRICO (BORZOLI)

CERADELLI GIACOMO (CADIMARE CALCIO)

CAVALLERO PIETRO (CASARZA LIGURE)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

EL ATIKI MOHAMMED (VALLESCRIVIA 2018)

MOLON LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORTOLAI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LONARDO MARCO (CANALETTO SEPOR)

D AMELIO NICOLO (CASARZA LIGURE)

CARMINATI DIEGO (CELLE LIGURE)

CARLUCCIO CATALDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MORTILLARO SIMONE (MIGNANEGO)

TIRASSO DIEGO (MIGNANEGO)