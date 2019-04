Acrogym: ecco i risultati della Ginnastica Villanovese nella gara di Albenga (FOTO)

Nel fine settimana appena trascorso si è svolta ad Albenga la seconda fase del campionato Fgi di acrogym per le categorie Gold L3, L4, L5 Silver e Open.

Due giornate intense e ricche di soddisfazioni per le ginnaste dell’U.S. Villanovese, l’associazione sportiva guidata dal Presidente Fabio Bandini. Le ginnaste blu-arancio, che nella prima prova a Firenze erano salite sul podio con il 3° posto di Gloria Bellantoni e Aurora Zavaglia nella categoria Gold 10-16 e Sarah Scudieri e Anita Chiera in L3 silver, si confermano ai vertici bissando il bronzo con Anita e Sarah; medaglia d’oro al primo tentativo per Aurora Barbaria e Elisa Russo al rientro da un infortunio, nella categoria L4 Open.

Grande entusiasmo per il 3° posto assoluto nella prestigiosa classifica per Club! Grazie alle ottime prestazioni di tutte le combinazioni in gara in tutte le categorie, la Villanovese sale ancora sul podio, dopo il secondo posto dello scorso anno nella categoria L2, centrando un traguardo importantissimo frutto dell’impegno di tutte le atlete e della qualità del lavoro svolto da tutto lo staff, guidato da Nadia Ferrando, inossidabile tecnico del sodalizio ingauno e fondatrice della sezione Ginnastica della Villanovese che quest’anno festeggia 35 anni di attività e di successi.

Risultati delle atlete alla seconda fase :

4° Maria Chiara Gallo-Elena Borchetto-Aurora Zambarino Categoria Gold 11-18 gruppo

5° Aurora Zavaglia-Gloria Bellantoni Categoria Gold 10-16 coppia

6° Giada Lucarelli-Sofia Geraci Categoria Gold 10-16 coppia

7° Aurora Zavaglia-Giada Lucarelli-Sofia Geraci Categoria Gold 10-16 gruppo

7° Sofia Bertin-Giada Bellantoni-Francesca Dondi Categoria L3 Silver gruppo

8° Chiara Messuti-Vittoria Bruno Categoria L3 open coppia

15° Sofia Ricci-Sara Geraci Categoria L3 open coppia

17° Beatrice Dondi-Francesca Dondi Categoria L3 open coppia

22° Martina Bua-Nur Ibnaiche Categoria L3 open coppia

15° Anita Chiera-Martina Bua-Sarah Scudieri Categoria L3 open gruppo

19° Sofia Ricci-Chiara Messuti-Sarah Scudieri Categoria L3 open gruppo