La Polisportiva del Finale alla scoperta della pallatamburello

La Polisportiva del Finale annovera tra le sue sezioni anche la pallatamburello, che svolge la propria attività presso la Palestra Rivetti, la palestra Fiaschi dell'Istituto Alberghiero ed il Palasport Alessia Berruti. La sezione Pallatamburello, i cui ragazzi sono allenati da Danilo Poliani, partecipa con i propri istruttori al progetto Sport a scuola organizzato dalla nostra Polisportiva del Finale.

Ma cos'è la pallatamburello e come si pratica questo sport? La pallatamburello è uno sport di squadra di antichissime origini con i romani che già praticavano un gioco simile, e che si è sviluppato prima in Italia, diffondendosi poi nel resto del mondo. Infatti, è a partire dalla metà dell’800, che la pallatamburello si diffonde come gioco popolare soprattutto in certe aree geografiche d’Italia (Piemonte, Trentino, Veneto, Lombardia, Toscana).