Calcio. Juniores Nazionali, Savona a valanga sulla Lavagnese: al "Picasso" finisce 5-0 nel segno di Dapelo, Samuel e Fornara

SAVONA - LAVAGNESE 5-0 (33' Dapelo, 41' Dapelo, 49' Samuel, 62' Dapelo, 87' Fornara)

TRIPLICE FISCHIO FINALE: IL SAVONA SUPERA 5-0 LA LAVAGNESE E RESTA AL COMANDO DEL GIRONE F

89' LAVAGNESE IN DIECI, ROSSO DIRETTO A CASAZZA per un brutto fallo ai danni di Incorvaia

87' "MANITA" DEL SAVONA, sul tabellino anche il neo entrato Fornara, che in diagonale supera Avanzi

85' si aspetta soltanto il fischio finale a Quiliano, sugli altri campi spicca il 3-2 della Fezzanese sul Ligorna

79' ci prova Giorgi con una semi-rovesciata, il pallone termina però distante dalla porta bianconera

75' escono Mehmetaj e Dapelo, Errico concede minuti a Fornara e Molina

69' entra in campo anche Masha al posto di Barisone

65' doppio cambio per mister Errico, Samuel e Gueye lasciano il campo a Incorvaia e Chiantia

62' TRIPLETTA PER DAPELO, 4-0 SAVONA! Rinvio completamente sbagliato del portiere bianconero, ne approfitta l'attaccante savonese che a porta vuota mette la sfera in fondo al sacco

58' fermato in posizione di fuorigioco uno scatenato Dapelo

54' super Berruti si oppone al tentativo ravvicinato di Napoli, sul capovolgimento di fronte Dapelo sfiora la tripletta personale calciando a lato un invitante pallone servitogli da Giorgi, bravo a saltare in blocco la retroguardia levantina

53' intanto c'è il vantaggio della Fezzanese (2-1) sul Ligorna, spezzini sempre a -1 dalla vetta occupata dal Savona

49' TRIS DEGLI STRISCIONI: a segno anche Samuel, che di piatto destro risolve un batti e ribatti all'altezza dell'area piccola. Partita virtualmente chiusa al "Picasso"

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi senza recupero. Doppio vantaggio per il Savona, che conduce per 2-0 grazie alla doppietta di Dapelo

41' ANCORA DAPELO, 2-0 SAVONA! Destro di Samuel da fuori area, pallone smorzato dalla difesa bianconera che mette il centravanti biancoblù a tu per tu con Avanzi. Conclusione potente e palla in fondo al sacco.

38' ancora in avanti la squadra di Tornan, destro di Napoli parato da un attento Berruti

35' siluro di Napoli su calcio piazzato, Berruti è bravo ad alzare sopra la traversa. Immediata la risposta della Lavagnese

33' IL VANTAGGIO DEL SAVONA: azione in verticale dei biancoblù, Giorgi pesca in profondità Dapelo che con un potente diagonale da sinistra trafigge Avanzi. 1-0 al "Picasso"

27' Gueye a un passo dal vantaggio: sinistro di prima intenzione del numero undici biancoblù, superlativa la risposta dell'estremo difensore levantino, che con un grande intervento devia il pallone sull'incrocio dei pali

24' prende coraggio la formazione bianconera, che sta creando non pochi grattacapi ai centrali savonesi.

21' ammonito Dorno, primo giallo della gara

17' sinistro velenoso di Dapelo, Avanzi riesce a deviare la sfera evitando il gol dell'1-0

14' punizione dai ventidue metri calciata da Samuel, classe 2000 al debutto con la maglia del Savona, ma il suo destro è troppo debole e centrale

8' striscioni subito propositivi in questo avvio di gara, ma la Lavagnese cerca di rendersi pericolosa in ripartenza con Napoli, Biggio e Cosentino

2' Dapelo subito pericoloso: il centravanti biancoblù, con una palombella da fuori area, sfiora il palo alla sinistra di Avanzi, rimasto fuori dai pali dopo un'uscita a vuoto sul lancio in profondità di Samuel

1' si parte

PRIMO TEMPO

Dallo stadio "Picasso" di Quiliano un buon sabato a tutti i lettori di Svsport.it. Tra pochi minuti il fischio d'inizio di Savona-Lavagnese, match valevole per la penultima giornata del girone F del campionato Juniores Nazionali. La strepitosa cavalcata dei biancoblù di mister Errico, che nel girone di ritorno hanno lasciato per strada solamente due punti (3-3 a Seravezza), potrebbe concludersi in maniera trionfale in queste ultime due giornate della stagione regolare, in cui Dapelo e compagni cercheranno di difendere il primo posto davanti a Fezzanese e Ligorna, una di fronte all'altra nel delicatissimo scontro diretto che si giocherà proprio questo pomeriggio nell'estremo levante ligure.

Formazioni.

SAVONA: Berruti, Barisone, Esposito, Dorno, Zunino, Ghibaudo, Mehmetaj, David, Dapelo, Giorgi, Gueye. A disposizione : Fasone, Incorvaia, Chiantia, Fornaram Lamberti, Masha, Molina. Allenatore : Errico

LAVAGNESE: Avanzi, Puddu, Ventriglia, Sejdiraj, Oddennino, Profumo, Ratti, De Martini, Napoli, Biggio, Cosentino. A disposizione : Ciccariello, Visconti, Di Somma, Casazza, Costa, Lecci, Mancini, Boitano. Allenatore : Tornar

Dirigerà l'incontro il signor Tassano di Chiavari, coadiuvato da Zanin di Savona e Bordone di Chiavari