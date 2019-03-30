Calcio, Seconda Categoria A: i provvedimenti del Giudice Sportivo, fermato Tassisto per due giornate

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 23/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
LIZZA PATRICK (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LEGATO MARCO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DIALLO SALIF (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (VI INFR)
NOVELLO LORENZO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
FIORILLO DANIELE (TAGGIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ANFOSSI MARCO (TAGGIA)
MARTINA ALESSIO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
GARE DEL 24/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PELLEGRINO GIUSEPPE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
RE ALBERTO (S.BARTOLOMEO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MUSCIO STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
KABA MOHAMED (S.BARTOLOMEO CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BOGLIOLO FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)
CALVINI DAVIDE (CARLIN S BOYS)
DI DONATO CIRO (CARLIN S BOYS)
AMMONIZIONE (III INFR)
KRYEMADHI ARDIT (BORGIO VEREZZI)
MARCUCCI LUCA (CARLIN S BOYS)
GUIDETTI ALESSIO (RIVA LIGURE)
GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
DURANTE FABRIZIO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (II INFR)
TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)
AMMONIZIONE (I INFR)
PRETTE EDOARDO (CARLIN S BOYS)
KAMIL YAKUBU (LEGINO 1910)