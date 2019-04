Calcio, Serie C. Albissola serve l'impresa contro il Pisa, al "Comunale" sono attesi oltre 1000 tifosi nerazzurri

Dalla vittoria (a tavolino) legata all'esclusione del Pro Piacenza alla difficile sfida con il Pisa, passando per la riduzione della penalizzazione del Cuneo che ha rivoluzionato gli equilibri nelle zone basse della classifica: l'agenda dell' Albissola indica che oggi è nuovamente tempo di tornare in campo a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.

Al "Comunale" di Chiavari arriva però una squadra in piena forma, i nerazzurri toscani guidati da Luca D'Angelo che puntano alle zone alte della classifica. Un avversario complicato per i ceramisti, chiamati quantomeno a ripetere l'impresa dell'andata (1-1 nella città della torre pendente). Per l'occasione (nel quale si preannuncia il record di presenze stagionali ad una gara dell'Albissola, già oltre 700 i tagliandi staccati nel settore ospiti, per una quota globale che dovrebbe superare i 1000 ndr) mister Lavezzini ha convocato tutta la rosa, probabile però il forfait di Cais a causa di un problema accusato in allenamento. Non al meglio nemmeno Mahrous, Raja e Oliana: rispetto però alle condizioni dell'attaccante in prestito dalla Juventus, i tre dovrebbero comunque essere della partita. Torna a disposizione Piccardo che però si accomoderà in panchina, tra i pali ci sarà ancora Albertoni.