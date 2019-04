Calcio, Serie C. L'impegno non basta all'Albissola, il Pisa passa con il gol beffa di Lisi

ALBISSOLA - PISA 0-1 (40' Lisi)

97' finisce qui, il Pisa espugna il Comunale

96' ripartenza Pisa, traversa di Marconi!

94' espulso Russo, fallo di reazione su Marconi

91' Lavezzini si gioca il tutto per tutto, fuori Oprut dentro Bartulovic

91' Russo per Damonte, destro sulla parte esterna della rete.

90' saranno sei i minuti di recupero

84' tentativo dai 22 metri di Pesenti, Albertoni si distende sulla sinistra e respinge

83' D'Angelo dalla panchina chiama il 3-5-2

82' ultimi cambi per D0Angelo. Entrano in campo Brgnani e Buschiazzo, lasciano il sintetico del Comunale Di Quinzio e Meroni

80' grandissima occasione per Russo, Gori respinge dal limite dell'area, arriva Balestrero ma cincischia sul tap in. Pareggio sfiorato per i ceramisti

76' occasione Albissola. Colpo di testa centrale di Rossini a due passi da Gori!

74' dalla punizione Marconi calcia un metro e mezzo alto sopra la traversa

73' ammonito Oliana

67' subito una conclusione al volo per il numero 7 ceramista, sfera alta

66' risponde Lavezzini, lascia il campo Oukhadda, al suo posto Russo

65' duplice cambio per D'Angelo, entrano Izzillo e Marconi, fuori Minesso e Masucci (ammonito per perdita di tempo uscendo dal campo)

64' giro palla prolungato dell'Albissola, manca però costantemente la giocata decisiva degli ultimi 20 metri

58' piede ancora freddo per Moscardelli, D'Angelo lo richiama in panchina e lancia Pesenti

56' cambia ancora Lavezzini, Bezziccheri lascia spazio a Balestrero

53' dopo un tiro alto di Moscardelli ci prova l'Albissola, azione prolungata concusa con Oukhadda con una conclusione respinta

50' Damonte in caduta trova il tiro mancino, Gori si allunga e devia in corner

47' Moscardelli cerca l'eurogol in rovesciata, palla alta

46' doppio cambio per l'Albissola, fuori Calcagno e Cisco, dentro Oliana e Silenzi

Secondo tempo

45' termina il primo tempo, Pisa in vantaggio a Chiavari

40' Pisa in vantaggio, il cross di Lisi si trasforma in un tiro. Albertoni si fa trovare completamente impreparato e i nerazzurri passano in vantaggio. Incredibile l'errore del portiere

34' Oprut - Moscardelli doppia conclusione alle stelle, una par parte

30' Masucci apparecchia per Verna, conclusione a lato

28' poco da segnalare negli ultimi minuti, i ritmi rimangono alti, ma c'è estrema imprecisione da entrambe le parti

22' ancora un contropiede fallito per i ceramisti. Il Pisa a tratti attacca in maniera quasi sconsiderata

19' ancora un'iniziativa efficace di Calcagno, chiusa in fallo laterale. Ottimo approccio del terzino destro biancoceleste

17' il Posa quando attacca lo fa a pieno regime. Possono aprirsi spazi interessanti per le ripartenze ceramiste, a patto di avere la giusta qualità in fase di uscita

14' nel crosso di Calcagno per Martignago, diagonale perfetta della retroguardia nerazzurra, sarà angolo per l'Albissola. Grande uscita di Gori dalla battuta del corner, riparte il Pisa

9' punizione pericolosa del Pisa, Moscardelli salta indisturbato, ma la sua sponda non trova compagni di squadra

7' quello dei ceramisti è un 4-3-1-2 con Bezziccheri alle spalle di Cisco e Martignago

6' l'Albissola non concretizza un 4 contro tre a campo aperto, il cross di Martignago per Damonte viene intercettato sul più bello

3' Verna sfiora subito il vantaggio, destro troppo aperto che colpisce la rete esterna

2' grande impatto per il settore ospiti pisano, sono più di mille i sostenitori nerazzurri al Comunale

1' si parte!

Primo tempo

Albissola: Albertoni, Calcagno, Rossini, Nossa, Oprut, Oukhadda, Moretti, Damonte, Bezziccheri, Martignago, Cisco.

A disposizione: Piccardo, Bambino, Mahrous, Balestrero, Gulli, Russo, Oliana, Sibilia, Durante, Bartulovic, Gargiulo, Silenzi.

Allenatore: Lavezzini

Pisa: Gori, Birindelli, Verna, Moscardelli, di Quinzio, Minessi, Meroni, Lisi, Masucci, Gucher, Benedetti.

A disposizione: D'Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Izzillo, Marin, Marconi, Pesenti, Gamarra, Lidi.

Allenatore: D'Angelo

Arbitro: Miele di Torino

A disposizione: Valletta di Napoli - Donato di Milano