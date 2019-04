Calcio. Serie D, il Savona chiude il trittico settimanale ricevendo il Borgosesia. Grandoni: "Ritrovare compattezza anche in attacco, da qui alla fine saranno tutte partite importanti" (VIDEO)

Ritrovare lucidità e compattezza in fase offensiva è l'imperativo principale in casa Savona, a poco più di ventiquattro ore dal match casalingo contro il Borgosesia.

La terza sfida in una settimana, dopo il doppio 0-0 contro Casale e Bra, arriva in un momento abbastanza delicato per gli uomini di Grandoni, ai quali il gol manca ormai da più di 300 minuti.

Il trainer umbro, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato l'importanza della sfida contro i piemontesi, in lotta per la salvezza diretta.

Oggi pomeriggio, intanto, appuntamento al "Picasso" di Quiliano per il match della juniores biancoblù, che riceverà la visita della Lavagnese penultima in classifica. Un match fondamentale per i giovani striscioni, che a centottanta minuti dalla fine del campionato devono cercare di difendere quel primo posto che garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale della fase nazionale.

Fischio d'inizio alle ore 15:30, con webcronaca live sul nostro quotidiano.