Calcio. Varazze - Serra Riccò, ecco perchè l'Olmo - Ferro non è agibile, si è sollevato il sintetico dietro a una delle due porte

Hanno subito storto il naso le squadre implicate nella lotta per non retrocede, una volta venute a conoscenza del rinvio del match tra il Varazze e il Serra Riccò.

Da quanto filtrato dall'Olmo - Ferro, le motivazioni del rinvio, oltre a danni collaterali dovuti alla tromba d'aria tra lunedì e martedì, riguardano principalmente il sollevamento del manto in sintetico alle spalle della porta da gioco, potenzialmente pericoloso per i protagonisti in campo.

Tra l'altro non sono stati effettuati lavori di manutenzione diretta nel corso della settimana in quanto lo stesso sintetico, inaugurato proprio due anni fa, sarebbe ancora in garanzia: un "tappullo" fai da te verosimilmente invaliderebbe quest'ultima, motivo per cui dovrà intervenire la ditta costruttrice per sistemare il terreno da gioco.

Oltre alla gara di domani, infine, è stata rinviata anche Celle Ligure - Veloce, gara valida per il campionato Juniores.