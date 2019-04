Rugby: domani il Savona sarà impegnato nella difficile trasferta di Rivoli

Il campionato di rugby serie C1 vira nel girone di ritorno e il Savona affronta in trasferta il Rivoli.





Nell’incontro di andata i piemontesi non brillarono per tecnica e gioco ma alla luce dello svolgimento del torneo si è forse trattato di un episodio particolare, ampiamente superato dall’impressionante ruolino di marcia successivo.

Il Rivoli ha all’attivo tre vittorie, con San Mauro, Cus Pavia e Cus Genova, ed ha dovuto cedere solo con l’ Ivrea. Con una simile dichiarazione di intenti l’incontro di domenica diventa particolarmente delicato, nulla a che vedere con quanto visto nella precedente occasione.





Già nel girone preliminare aveva tenuto un comportamento anomalo, vincendo la prima di campionato con l’ Ivrea per poi perdere ogni incontro fino alle ultime quattro: alla settima giornata ultima in classifica, a fine prima fase nelle tre per il girone promozione, un exploit.





Proprio per tutto quanto detto il Rivoli si presenta come un avversario temibile e sconosciuto, l’esperienza precedente non fa sicuramente testo; va affrontato con molta concentrazione ed umiltà, arroccandosi nel proprio gioco che finora ha dato soddisfazione.





In casa Savona la settimana è passata nell’approfondimento del lavoro fin qui svolto; lentamente la squadra alza il suo livello generale e pratica un proprio gioco, riuscendo ad imporlo all’avversario di turno. La crescita è sia tecnica che mentale, e il Rivoli arriva come un test molto valido per verificare la situazione. Essere in trasferta da un ulteriore piccolo vantaggio ai piemontesi ma abbiamo visto un Savona praticare con Ivrea e Cus Genova un gioco da serie superiore che se sarà messo in campo anche a Torino porterà sicuramente punti.





Per le giovanili incontro importante per la Under 18 che affronta il Moncalieri, necessaria la vittoria per mantenere il primato in classifica, mentre la Under 14 sarà a Sanremo per un torneo a tre con Amatori Genova ed i padroni di casa.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (I GIORNATA/RITORNO)

Rugby Savona – Rivoli

CUS Genova/B - Ivrea

Cus Pavia - San Mauro





CLASSIFICA: Ivrea 23, Savona 16, Rivoli 12, CUS Genova/B 11, San Mauro 7, CUS Pavia 5.













