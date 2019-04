Calcio, Albissola. Lavezzini non demorde dopo la sconfitta con il Pisa: "Gara preparata bene. Siamo in crescita, anche in ottica dei possibili playout"

Prima sconfitta da allenatore dell'Albissola per Rino Lavezzini , non è infatti bastata una buona prova da parte dei ceramisti per evitare il ko contro il Pisa di Luca D'Angelo . La situazione di classifica del team oggi guidato dall'ex tecnico, tra le altre, di Genoa e Carrarese si è ulteriormente complicata, ma proprio Lavezzini al termine della gara ha mostrato una certa fiducia in vista del finale di stagione:

"C'è dispiacere perché avevamo lavorato bene tutta la settimana preparando la partita, devo dire che i ragazzi non hanno mai mollato un minuto - il commento a caldo del mister di Fidenza dopo lo 0-1 con i toscani - arrivare in fondo contro una squadra come il Pisa e trovarli con i crampi, magari anche mettendoli in difficoltà, per noi è stato sicuramente un buon test. Se devo pensare alla prima partita che ho fatto e a quella di oggi (ieri ndr), preferisco l'ultima per l'atteggiamento e il coraggio. Abbiamo avuto più coraggio, abbiamo affrontato una squadra nettamente diversa dal Gozzano che avevamo incontrato al mio esordio, perciò penso che siamo sulla strada buona. Io guardo anche avanti: se ci saranno da fare i play out, voglio che la squadra arrivi pronta a quel momento e credo che siamo sulla buona strada anche per questo".