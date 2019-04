Calcio, Eccellenza. L'Imperia non sbaglia, Finale al tappeto 2-0

IMPERIA – FINALE 2-0 (35' Castagna, 74' Martelli)

45'+3' non c'è più nulla da segnalare e da giocare. L'Imperia aggiunge alla propria classifica tre punti fondamentali per continuare ad inseguire il sogno play-off, Finale in caduta libera nonostante una prova di grinta e buona volontà.

45'+2' lascia il campo, e l'Imperia, Fabio Laera con la standing ovation di tutta la tribuna del "Ciccione". Al suo posto Edoardo Franco.

45'+1' cross di Buonocore a cercare la sponda di Vallerga, l'attaccante giallorosso non riesce a girarsi e a controllare la sfera.

45' ci saranno ancora tre minuti di recupero da giocare.

39' prosegue il duello personale tra Castagna, servito da Giglio, e Porta. Ancora una volta è il portierone savonese ad avere la meglio ed evitare ai suoi il terzo gol.

36' mette la testa nell'area imperiese il Finale, ma la conclusione di Galli èè facile preda di Trucco.

35' azione da manuale per i padroni di casa in un fazzoletto di campo nei pressi dell'area giallorossa, al tiro viene portato Costantini che però calcia alto.

33' non riesce a trovare la via della porta su azione Castagna, che stavolta calcia malamente a lato.

29' RADDOPPIO IMPERIA! Martelli senza pietà sfrutta un'incomprensione tra Porta e Intili, che lascia sfilare il pallone senza che il portiere finalese potesse raggiungerlo.

28' esordio stagionale in Eccellenza per il classe 2001 Mattia Intili, che rileva l'infortunato Pollero.

26' Pollero colpito da crampi, gioco momentaneamente fermo mentre il Finale con l'uscita di Vittori ha portato Genta ad affiancare Vallerga nel reparto offensivo.

22' sale il forcing dell'Imperia, ma conclusioni non se ne sono viste negli ultimi dieci minuti di gioco.

17' problemi fisici per Conti, al suo posto Buonocore.

14' primo cambio tra le fila ospiti: Galli sostituisce Vittori.

12' ancora Porta sugli scudi, e ancora un duello individuale con Castagna vinto dall'estremo difensore giallorosso che con un braccio devia in angolo la conclusione a botta sicura del nove nerazzurro.

7' punizione molto defilata sulla sinistra, Costantini sceglie comunque di provare la via della rete ma riesce solo a sfiorare l'incrocio dei pali opposto.

4' azione fulminea per l'Imperia, stavolta tocca a Giglio mandare alto il tiro dall'interno dell'area finalese.

2' clamorosa occasione sciupata da Castagna, a tu per tu con Porta l'attaccante si fa ipnotizzare dall'estremo difensore avversario che con una mano gli sbarra la strada del gol.

1' si riparte con le formazioni invariate.

SECONDO TEMPO

45'+1' su una serie ravvicinata di due calci d'angolo in favore dei nerazzurri si conclude la prima frazione.

45' risponde l'Imperia con un tiro-cross di Faedo che converge verso il centro da sinistra ma trova solo il calcio d'angolo.

42' tiene in piedi il vantaggio della formazione di casa un super Trucco, fenomenale ad alzare in angolo l'incornata ravvicinata di Vallerga, ben imbeccato dal cross di Conti.

35' VANTAGGIO IMPERIA! Punizione dal limite affidata al solito Costantini, la palla è sul palo ma Castagna è il più lesto di tutti e ribatte facilmente in rete!

28' prova con uno spunto tutto personale Castagna a costruire qualcosa di pericoloso nell'area avversaria, ma la punta si trascina la palla sul fondo.

25' molto brave le due squadre finora ad interpretare al meglio quanto richiesto dai due tecnici, specialmente in fase difensiva.

20' il primo corner dell'incontro è in favore del Finale, traiettoria imprecisa di Genta con Giglio che libera l'area di rigore.

18' Costantini cerca il filtrante per Giglio, Scalia intercetta la sfera che però finisce tra i piedi del regista imperiese. Tiro alto.

15' salterà la prossima sfida del Finale Conti, che diffidato viene ora ammonito per un intervento nei pressi del centrocampo su Faedo.

13' avvio di gara senza esclusione di colpi. A farne le spese è Costantini che viene ammonito per un intervento su uno scatenato Ferrara.

8' cross a mezz'altezza di Ferrara, Laera interviene e evita problemi a Trucco.

3' Castagna addomestica un buon cross dalla destra di Fazio e prova a servire Costantini, anticipato dalla chiusura di De Benedetti.

1' dopo il minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Raffaele Astorino, le due squadre danno il via alle ostilità. Imperia in classica tenuta nerazzurra, Finale in completo giallorosso.

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio ai lettori di rivierasport.it e svsport.it dal "Nino Ciccione" di Imperia. Tre punti per continuare a sperare, tre punti per sbloccarsi. Obbiettivi diversi con un comun denominatore, ovvero la ricerca della vittoria per Imperia e Finale.

Ecco le scelte iniziali dei due tecnici, mentre prima dell'inizio del match verrà premiato dalla società di casa Fabio Laera, quest'oggi all'ultima presenza stagionale per motivi di lavoro.

IMPERIA (4-2-3-1): Trucco; Fazio, Laera, Di Lauro, Ambrosini; Martelli, Costantini, Giglio; Risso, Castagna, Faedo.

A disposizione: Meda; Pallini, Corio, Franco, Delice, Roda, Cavallone, Mella.

Allenatore: N. Colavito

FINALE (3-5-2): Porta; De Benedetti, Scalia, Finocchio; Conti, Genta, Ghigliazza, Pollero, Ferrara; Vallerga L., Vittori.

A disposizione: Stavros; Intili, Galli, Godena, Buonocore, Vallerga G., Brunetti, Bozzo.

Allenatore: G. Porzio

Arbitro: Calzolari di Albenga