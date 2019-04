Calcio. Eccellenza, due grandi gol ed un punto per uno: Vado-Genova Calcio finisce 1-1

VADO FC - GENOVA CALCIO 1-1 - 27'st Dotto; 45'st Oubakent

45'st+4 Finisce qui al "Chittolina". Si chiude in parità la gara tra Vado e Genova Calcio, un pareggio frutto di due grandi realizzazioni: a sbloccare la gara ci ha pensato il genovese Dotto al minuto 27 della ripresa, pareggio rossoblu in extremis grazie al sigillo di Oubakent. Ad Alassio 2-2 tra Alassio FC e Rivarolese, distanze immutate al vertice.

45st+3 Contropiede sciupato dal Vado, un 4 contro 3 sprecato con un passaggio impreciso verso Aurelio.

45'st OUBAKENT, 1-1! Pareggio del Vado con un grandissimo gol del numero 18 che con un destro da fuori area batte l'incolpevole Calizzano. Il Vado raddrizza così un match che sembrava stregato! Nel frattempo saranno 4 i minuti di recupero.

41'st Palo di Giambarresi! Punizione da posizione defilata, una sorta di tiro-cross che si stampa sul legno alla destra di Illiante senza nessuna deviazione.

38'st Mister Tarabotto si gioca la carta Aurelio: il numero 14 entra al posto di Donaggio.

34'st Terzo cambio per la Genova Calcio: fuori De Martini, dentro Costa.

32'st Traversa di Donaggio! Cross perfetto di Capra e zuccata del numero 10, sfera che impatta sulla traversa dopodiché Calizzano è bravo a salvarsi (subendo anche fallo) sui tentativi di tap-in dello stesso Donaggio e di D'Antoni.

28'st Vado subito vicinissimo al pareggio, deviazione sotto porta di un attaccante rossoblu con Calizzano che si salva d'istinto!

27'st GOL DELLA GENOVA CALCIO! Gran rasoiata dalla distanza da parte di Dotto, Illiante non può nulla. Ospiti in vantaggio sul campo della capolista.

26'st Ammonito Donaggio: il numero 10 del Vado ha fermato con una trattenuta una ripartenza avversaria.

22'st Conclusione improvvisa di De Martini da circa 30 metri, Illiante para in due tempi.

18'st Donaggio vicino al gol: sugli sviluppi di un calcio piazzato, il numero 10 di casa impatta di testa da dentro l'area non trovando però la porta.

17'st Duro intervento di Riggio ai danni di Oubakent: arriva il giallo per il numero 3 ospite, ma poteva andare anche peggio al difensore con un passato nel Savona.

16'st Ammonito Gallo, numero 11 del Vado, per proteste.

13'st Seconda sostituzione per la Genova Calcio: fuori Camoirano, al suo posto ecco Liguori.

10'st Del Nero di testa su azione d'angolo, pallone fuori. Primo cambio per il Vado: fuori Redaelli, dentro Oubakent.

7'st D'Antoni ci prova dai 25 metri, conclusione centrale para in due tempi Calizzano.

1'st Riprende la sfida, squadre in campo esattamente con gli stessi giocatori che hanno concluso la prima parte di gara.

45'+3 Termina a reti inviolate la prima frazione: 0-0 tra Vado e Genova Calcio. Intanto anche al "Ferrando" di Alassio squadre al riposo, la Rivarolese è sotto 2-0 contro i padroni di casa per effetto delle reti siglate da Pastorino e Sfinjari.

45'+2 Capra si porta a spasso mezza difesa avversaria e serve al centro, si salva in qualche modo la retroguardia genovese.

45' Massara fa tremare il Vado, destro al volo fuori di pochissimo. Intanto saranno 3 i minuti di recupero.

43' Gran cross di De Martini sul quale nessuno degli attaccanti ospiti riesce a trovare l'appuntamento con il pallone: Illiante blocca sicuro.

40' Problemi per Matteo Dondero che, dopo una lunga interruzione per permettere l'intervento dello staff medico della Genova Calcio, è costretto a lasciare il campo: al suo posto dentro Lazzari.

38' Proteste locali per un presunto tocco di braccio di un giocatore ospite in area genovese: il signor Zambon di Conegliano lascia proseguire facendo platealmente gesto che per lui non c'è stata alcuna irregolarità.

32' Donaggio tira dal limite dell'area, respinge involontariamente Redaelli. Sul ribaltamento di fronte Ilardo vede Illiante fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un tiro praticamente da centrocampo: buon per il Vado che la traiettoria del numero 10 ospite non fosse precisa, pallone out.

31' Ammonito Matteo Dondero per proteste, il numero 7 dei genovesi riceve così il secondo giallo della gara.

29' Buona occasione per il Vado: Redaelli raccoglie una corta respinta della difesa ospite e batte a rete da buona posizione, sfera che termina fuori bersaglio.

26' Dotto stende Capra, il numero 6 della Genova Calcio riceve il primo cartellino del match.

24' Vado in pressione, nuovamente Capra al tiro con la difesa ospite che si salva con qualche affanno.

20' Genova Calcio che si fa vedere in area avversaria con Massara: il numero 8 ospite sfonda sulla destra, ma al momento del tiro è tutt'altro che preciso e il pallone finisce così lontano dai pali difesi da Illiante.

16' Il Vado ci prova ancora con una soluzione dalla distanza, questa volta con Capra: Calizzano blocca senza problemi.

8' Redaelli! Tiro da fuori area, pallone alto. Avvio scoppiettante al "Chittolina".

7' Ancora il portiere del Vado chiamato alla parata: sugli sviluppi di un corner, Matteo Dondero giunge al tiro da fuori area trovando la pronta risposta del numero uno di casa.

6' Genova Calcio vicinissima al gol! Illiante si supera per ben due volte: prima sventando una clamorosa svirgolata di un compagno e poi chiudendo su Camoirano.

5' Ancora Gallo fa tremare la Genova Calcio: conclusione a giro, sfera fuori di poco.

4' Subito Vado pericoloso con un'incursione di Gallo in area avversaria, bravo nell'occasione Calizzano a chiudere in uscita bassa.

1' Iniziata la gara del "Chittolina": padroni di casa in completo bianco con inserti rossoblu, ospiti in divisa rossa con dettagli bianchi.