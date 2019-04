Si è con tutta probabilità conclusa oggi la stagione per Marco Alberico. Il portiere del Pietra è stato infatti vittima di un brutto infortunio alla spalla, dopo un contrasto energico avvenuto in area di rigore.

L'estremo difensore biancazzurro, ex di turno è stato portato in ospedale in ambulanza, per gli accertamenti di rito. Fortunatamente sembra esclusa la frattura, seppur sia da valutare la condizione dei legamenti.