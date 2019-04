Calcio. Savona, al "Bacigalupo" arriva il Borgosesia: striscioni a caccia di un successo che manca da tre giornate

Nella domenica che potrebbe regalare al Lecco la promozione in Serie C - ai blucelesti servirà battere il Borgaro e sperare che il Sestri Levante imponga almeno il pari alla Sanremese (oppure pareggio dei lombardi e sconfitta dei matuziani) - il Savona di mister Grandoni andrà a caccia di punti preziosi in chiave playoff, per mantenere il terzo posto davanti a Ligorna e Inveruno, impegnate nei rispettivi match contro Milano City e Chieri.

Avversario di turno un Borgosesia in piena lotta salvezza e reduce dalla convincente vittoria contro la formazione piemontese di Gaeta e D'Iglio. I granata, superati all'andata con le reti di Bacigalupo e Muzzi, cercheranno continuità anche lontano dalle mura amiche: lecito quindi aspettarsi una squadra molto chiusa e attenta in fase di non possesso, pronta a sfruttare gli spazi che potrebbero aprirsi in contropiede.

In casa biancoblù da registrare l'assenza di Vittiglio per squalifica e gli acciacchi di Fiory e Virdis, che dovrebbero comunque essere a disposizione del tecnico ex Scandicci. Possibile qualche novità anche a livello tattico (da non escludere il ritorno alla difesa a quattro), con Piacentini in rampa di lancio verso una maglia dal primo minuto.

Con il ritorno dell'ora legale il fischio d'inizio sarà posticipato allo storico appuntamento delle 15:00, quando potrete seguire tutta la webcronaca diretta sulle pagine del nostro quotidiano