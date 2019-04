E' un pareggio tutto sommato prezioso quello guadagnato oggi pomeriggio dal Vado. Il gol al 90' di Oubakent ha infatti permesso ai rossoblu di mantenere un punto di vantaggio sulla Rivarolese, fermata 2-2 dall'Alassio FC.

Una prestazione in parte opaca per il team vadese, come conferma Daniele Puddu, ma che regala comunque linfa in ottica delle ultime tre gare di campionato.