Calcio, Prima Categoria. Il Borghetto in rimonta si rilancia per la salvezza diretta, Alberto Simonassi: "Vittoria importantissima, ora servirà un grande finale di stagione"

Una vittoria fondamentale per il Borghetto, che dà morale e coraggio in vista delle ultime tre giornate del campionato di Prima Categoria A. Gli uomini di mister Carle vanno dapprima sotto contro il Quiliano&Valleggia, ma pareggiano dopo appena due minuti grazie a Parodo. Il goal vittoria è del giovane Alberto Simonassi, che ad inizio ripresa è bravo a scattare sul filo del fuorigioco e segnare una rete importantissima per la sua squadra:

“È stata una vittoria importantissima in ottica salvezza, che ci dà morale per le ultime partite della stagione. Sono molto contento di aver segnato, sia per me ma soprattutto per l’intera squadra, dovevamo assolutamente centrare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. In settimana abbiamo studiato molto bene i nostri avversari e fortunatamente, facendo ciò che ci ha chiesto il mister, il risultato è arrivato”.

Ancora 270 minuti alla fine del campionato e una salvezza diretta ancora alla portata per i granata: “Per noi saranno tre finali, sono gare alla nostra portate e per questo dobbiamo vincerle a tutti i costi per raggiungere la salvezza senza dover affrontare i playout. Non dobbiamo fare l’errore di guardare le altre squadre, se non sbaglieremo nulla saranno le altre a dover guardare noi. Il nostro obiettivo deve essere uno e uno soltanto e solo con il contributo di tutti si può raggiungere”.