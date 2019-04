Calcio. Serie C, il Pisa passa in casa dell'Albissola e mister D'Angelo si gode i tre punti: "Sapevamo che non era facile vincere perciò siamo molto felici"

"L'Albissola ha giocato una buona partita - ha dichiarato il tecnico nerazzurro dopo il successo di sabato scorso - nel secondo tempo, obiettivamente, ha fatto meglio di noi che invece ci siamo ritratti troppo. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, abbiamo fatto un gol mentre in altre circostanze non siamo riusciti a concretizzare. Sapevamo che non era facile vincere perché l'Albissola ha buonissimi giocatori, alcuni di talento sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, perciò siamo molto felici di aver vinto su un campo non semplice".