Promozione, il Bragno affonda in casa e il DS Abbaldo sbotta: "Grande amarezza, Play Off a rischio. Girone di ritorno al di sotto delle aspettative"

Il Bragno di mister Cattardico cade a sorpresa in casa per mano del Celle e perde il terzo posto in favore della Sestrese. I biancoverdi dimostrano di non essere più quella temibile squadra del girone d'andata e addirittura si vedono ora costretti a guardarsi le spalle da un Arenzano in rimonta, rischiando di mettere incredibilmente in pericolo i Play Off.

Il DS Roberto Abbaldo è per forza di causa maggiore furioso ed amareggiato per quanto successo al "Ponzo" domenica pomeriggio, tuonando così ai microfoni di SvSport:

"C'è ben poco da dire sulla partita di domenica. Con tutto il rispetto per il Celle e il suo mister Davide Palermo, credo che il Bragno avesse di fronte una squadra molto meno attrezzata. E invece ci siamo complicati la vita, inanellando due sconfitte tra andata e ritorno. Eravamo passati in vantaggio e penso che il reparto offensivo che abbiamo c'era la possibilità di chiudere i discorsi già nel primo tempo, e invece abbiamo subito il pareggio sedendoci clamorosamente e prendendo altre due reti. Purtroppo in campo vince chi ha più fame agonistica e non i curricula dei giocatori. Ora abbiamo addirittura messo in dubbio la nostra presenza ai Play Off e questo, ad essere onesto mi fa davvero male. In fin dei conti la squadra l'ho assemblata io, spendendo molte risorse, e con l'acquisto del mercato di riparazione di un giocatore importante come Michele Romeo credevo di aver creato una rosa importante. Il girone di ritorno invece lo concludremo con meno punti in meno a quello d'andata e questo fatto non può che farmi pensare e mettermi in discussione. Mi auguro che la compattezza difensiva e la vena realizzativa dei nostri attaccanti possa ritornare in queste ultime partite mancanti perchè non raggiungere i Play Off sarebbe un vero fallimento".