Pallanuoto. Aicardi, quanta soddisfazione con Rudic: "E' tosto, ma il suo lavoro sta dando risultati"

Pomeriggio ai microfoni di Radio 2 ieri per il pallanuotista savonese Matteo Aicardi, ospite in studio del programma condotto da Massimo Cervelli "Non è un paese per giovani".

Dalla difficoltà del ruolo da lui interpretato, ossia quello di centroboa, al suo passaggio sfumato la scorsa estate ai greci dell'Olympiacos perchè "da buon ligure, si fa fatica a non mangiare pasta al pesto tutto l'anno", passando per la vita in un villaggio olimpico, dove i pallanuotisti non si concedono "nemmeno una birra, figuriamoci andare per camere". Si è parlato di tutto questo ma anche del presente.

Per il giocatore di Tovo San Giacomo, ora in forza alla Pro Recco è stato anche tempo di raccontare il suo rapporto con il tecnico rechelino, Radko Rudic, un vero monumento per la pallanuoto: "E' un'icona, uno tosto ma anche molto intelligente e preparato. Applica molto la scienza all'allenamento, ci affidiamo totalmente a lui tant'è che ci ha dato un gioco che cercavamo da tempo, anche se nella pallanuoto si decide tutto sempre all'ultimo".

Dai progetti post attività agonistica fino al futuro più prossimo, quello del finale di stagione con la società del presidente Volpi: "Ci aspettano le finali di campionato a maggio, però c'è ancora la Coppa Campioni e l'importante partita con il Ferencvaros".

Tra i temi toccati anche quello dei cambiamenti sperimentali al regolamento nella prossima Europa Cup: "Sono cambi a cui dovremo abituarci velocemente. Si cerca di limitare un po' il contatto, il tutto per aumentare la spettacolarità eliminando l'eccesso di contatto fisico".