Volley, Serie C maschile. Doppio colpo esterno per le savonesi nella 18esima giornata

Weekend in terra spezzina lo scorso per le due formazioni savonesi impegnate nel massimo campionato maschile regionale di pallavolo. Due trasferte che sorridono ai sestetti della provincia del Chinotto contro avversarie alla caccia di punti davanti al proprio pubblico.

Continua a tenere il passo, rapido e deciso, delle prime tre della classe la Spinnaker Savona, che cede sì un set, il terzo per 22-25, alla Futura Avis Bertoni di Ceparana, ma mette già nei primi due parziali una seria ipoteca sul risultato finale di 3-1 (25-19 e 25-23 in favore dei savonesi), suggellata in un quarto set in cui gli spezzini non riescono a superare i 16 punti.

Stesso risultato, seppur con un andamento diverso, è arrivato da Ameglia per il Volley Team Finale. Sotto nel primo parziale di gioco per 20-25, il sestetto gialloblu ha imposto la propria legge nei successi tre set, in cui il Colombiera Sarzana non ha mai raggiunto i 20 punti.

RISULTATI – GIORNATA 18

Zephyr Trading Spezia - S. Antonio Spazio Genova 3-1

Futura Avis Bertoni - Spinnaker Savona 1-3

3Stelle Villaggio - Acli Santa Sabina 3-0

Colombiera Sarzana - Avis Volley Finale 1-3

Colombo Volley - Volley Laghezza 2-3

Grafiche Amadeo Sanremo - ADMO Volley 0-3

CLASSIFICA

1. Volley Laghezza 52

2. ADMO Volley 45

3. Zephyr Trading Spezia 44

4. Spinnaker Savona 35

5. S. Antonio Spazio Genova 28

6. Avis Volley Finale 22

7. Futura Avis Bertoni 21

8. 3Stelle Villaggio 21

9. Acli Santa Sabina 20

10. Colombo Volley 13

11. Grafiche Amadeo 12

12. Colombiera Sarzana 11