Calcio, Vadese. Il rammarico del presidente Pacini dopo le ultime decisioni arbitrali: "Non chiediamo favori, solo scelte eque!

Il tono di voce rimane, come da sua abitudine, costantemente sereno e pacifico, ma il presidente della Vadese, Massimo Pacini, ha comunque voluto sottolineare alcuni aspetti del match contro il Sassello.

"Premettiamo che il risultato di parità, per quanto visto in campo, sia assolutamente corretto: a conti fatti Vadese e Sassello hanno meritato il pareggio maturato nell'arco dei novanta minuti. Ciò che si digerisce meno è stata la direzione di gara, ampiamente al di sotto delle aspettative. Lungi da noi chiedere favori, abbiamo sempre puntato sulle nostre forze, dando vita a un progetto che in pochi mesi ha dato risultati importanti sia sotto il profilo tecnico che sociale, ma è indubbio che a livello di decisioni arbitrali la Vadese sia stata penalizzata.

In una fase delicata della stagione come quella che stiamo affrontando credo sia auspicabile avere direzioni di gara di buon profilo, senza mai dimenticare l'importanza del ruolo degli arbitri, per garantire un sereno finale di campionato a tutte le squadre".