Giudice Sportivo, Eccellenza: regular season finita per mister Monti. Tre turni a Maxena, due a Solari

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 31/ 3/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2019

LERTORA JURI (VALDIVARA 5 TERRE) allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MONTI IVAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

Allontanato per essere uscito dall'area tecnica ed aver protestato vivacemente nei confronti del ddg, uscito dal tdg, si posizionava in tribuna, da dove, per 10', continuava ad urlare espressioni ingiuriose all'indirizzo del ddg, di cui una di stampo omofobo.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SOLARI MATTEO (CAIRESE) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MAXENA FRANCESCO (ALBENGA 1928)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una manata, senza conseguenze lesive.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CONTI ENRICO (FINALE)

YMERI ARTURO (RIVAROLESE 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

FAZIO GIACOMO (IMPERIA)

AUTERI ALESSIO (PIETRA LIGURE 1956)

NAPELLO MARCO (RIVAROLESE 1919)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (SAMMARGHERITESE 1903)

D IMPORZANO ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSATI LUCA (ANGELO BAIARDO)

DONDERO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CRAFA JACOPO (RAPALLO RUENTES 1914)

GALLO ANDREA (VADO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GRANDE LUCA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SFINJARI ERNAND (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MAXENA FRANCESCO (ALBENGA 1928)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

DONAGGIO LUCA (VADO)

FRANCESCHINI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

DADDI PIETRO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)

LOBASCIO GIULIANO (BUSALLA CALCIO)

MORETTI TOMMASO (BUSALLA CALCIO)

GAMBARELLI FILIPPO (RIVAROLESE 1919)

PRIVINO VALENTINO (SAMMARGHERITESE 1903)

OUBAKENT HAMZA (VADO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BENINATI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

MACAGNO MANUELE (RIVAROLESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

GIAMBARRESI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) TERRIBI

LE FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)