Giudice Sportivo, Promozione : multato il Ceriale, davvero numerosi i tecnici squalificati

CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 31/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00
CERIALE PROGETTO CALCIO
Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, insultavano la terna arbitrale.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2019
MONTANI STEFANO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
A fine gara, quale depositario delle chiavi dello spogliatoio della terna, ritardava colposamente l'ingresso della stessa nello spogliatoio.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
PALERMO DAVIDE (CELLE LIGURE) allontanato.
BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO) allontanato.
BENCARDINO ALFREDO (DIANESE E GOLFO 1923) allontanato.
SQUALIFICA PER DUE GARE
MANETTI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB) allontanato.
SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) allontanato.
FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.) allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MOMBELLONI GIORGIO (BRAGNO)
CUTULI CLAUDIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GRABINSKI CESAR MAXIMILIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CHIAPPORI DANIEL (BORZOLI)
IBBA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
GOLDONI ANDREA (MAGRA AZZURRI)
BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)
MARTINO GIANLUCA (VALLESCRIVIA 2018)
FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
INSOLITO GIANMARCO (LOANESI S.FRANCESCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARCELLI SIMONE (A.C. BURLANDO 1959)
MESSURI SAMUELE (A.C. BURLANDO 1959)
ANSELMO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)
ELKAMLI ILIASSE (SAN STEVESE)
VALENZISE TOMMASO (SAN STEVESE)
MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
ILLIANO DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DI LORENZO MATTEO (LOANESI S.FRANCESCO)
TERMINI MATTEO (VOLTRESE VULTUR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DAMIANI ANDREA (A.C. BURLANDO 1959)
KUCI ERALDO (BRAGNO)
NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB G.MORA)
BRUZZESE JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MONACO GIOVANNI (BRAGNO)
BALBO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)
PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
RASO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)
RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)
PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (III INFR)
CUTUGNO NICOLO (CADIMARE CALCIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
MUCA JURGEN (DIANESE E GOLFO 1923)
FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
TAZZER MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CICCIA LUCA (MIGNANEGO)
POZZO OLMO FRANCESCO (REAL FIESCHI)
COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
GAGLIARDI CESARE (SAN STEVESE)
RAGUSI FABIO (VOLTRESE VULTUR)
AMMONIZIONE (II INFR)
TEMPERINI JAMES PATRICK (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)
VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE)
ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
TIRASSO DIEGO (MIGNANEGO)
FERRIGNO ALESSANDRO (TAGGIA)
ICARDI DAVIDE (VOLTRESE VULTUR)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRERO ALESSIO (BORZOLI)
SIGONA PIERLUIGI (BORZOLI)
CATANESE MICHELE (CELLE LIGURE)
CARVELLI ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
STRADINI MARCO (FORZA E CORAGGIO)
CARLONE MATTEO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
CHIUSANO DAVIDE (GOLIARDICAPOLIS 1993)
BOIGA NICOLAS (LOANESI S.FRANCESCO)