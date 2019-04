Calcio, Albissola. Mussi vuol pensare solo al campo: "Ora inizia un nuovo campionato. Nessuna paura delle big, sono sfide esaltanti"

"Già prima dell'ultima partita ai ragazzi avevamo detto di non abbattersi, ora diciamo di crederci ancora di più: rimangono cinque partite, un nuovo campionato dove noi e le nostre dirette concorrenti ci giocheremo la possibilità di non disputare i play out". Andrea Mussi, direttore sportivo dell'Albissola, commenta così gli ultimi sviluppi relativi alle vicissitudini di Cuneo e Lucchese, avversarie dei ceramisti nella corsa salvezza, che proseguono il loro cammino nel girone A di Serie C con continui colpi di scena in termini di classifica.