Calcio, Eccellenza. Imperia c'è anche Mario Pisano nella lista dei papabili per il prossimo campionato

Un nome nuovo per la panchina dell'Imperia. Secondo indiscrezioni in corsa per la guida tecnica neroazzurra della prossima stagione ci sarebbe anche Mario Pisano.

L'attuale tecnico del Pietra Ligure potrebbe essere il nome nuovo oltre ai già citati Baldisserri, Bocchi e Bencardino.

Il buon lavoro negli ormai tre anni a Pietra Ligure non è passato inosservato, con il tecnico di Andora che potrebbe essere stuzzicato dall'idea di lottare per la promozione in Serie D (anche se i neroazzurri sono in piena lotta per il salto di categoria).